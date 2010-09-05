Реферат по туризму

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Смысл работы: Описать 10 объектов, расположенных в Северном административном округе г. Москвы по схеме, состоящей из 10 вопросов.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Victor911
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня