Курсовая по мировой экономике

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Урсовая работа по предмету "мировая экономика" тема: "Энергетический фактор в международных отношениях стран СНГ"

срок неделя.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
dao_dzen
Елена 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$15
3 дня