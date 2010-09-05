Материал для курсовой работы

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Требуется материал для написания курсовой "Особые Присутствия в структуре Государственного совета Российской империи 1906-1917" (конкретно по теме; введение, историография и заключение не нужно). Необходима работа с рекомендованным списком литературы в Ленинке. Объем - 15 стр. Срок - 2 дня.

13 лет назад
yuriinew
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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