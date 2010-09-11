Курсовая по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки139 просмотров
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Тема: ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

сделать только практическую часть

срок 09.09 - 18-00 (МСК)

методичку вышлю на почту

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
NiceBoss
Любава 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$16
3 дня
Спасибо за работу,выполнена отлично.
Хороший заказчик, помогал рекомендациями и быстро оплатил. Всем рекомендую
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