Реферат по электронике

Тема: дисперсионно измерительная система.

Начертите функциональную схему и временные диаграммы на входе и выходе дисперсионной измерительной системы для определения Dx (r) для синусоидальной функции. Рассчитайте число квантов m, чтобы относительная погрешность δ из-за квантования сигнала по уровню не превышала 0,01%, определите результирующую погрешность, если заданы некоррелированные между собой погрешности функциональных устройств: время сдвигающего, перемножающего, интегрирующего, делящего на интервал и отображающего результат измерения.