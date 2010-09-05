Дисциплина: государственное и муниципальное управление Тема: Организация делопроизводства в государственном учреждении.
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Предмет: гражданское и жилищное право
Тема или краткое описание работы: правoвое регулирoвание спосoбов упрaвления мнoгоквартирными домaми
Количество страниц: 30
Срoк сдачи: среда до вечера
Вид работы: Реферат
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: хотелось бы, чтобы содержание и структуру работы предварительно согласовали со мной,в содержании работы хотелось бы увидеть немного исторического аспекта правового регулирования способов управления многоквартирными домами зарубежом и в России, сравнительную характеристику правового регулирования способов управления многоквртирными домами с зарубежными странами в настоящее время на примере Германии, информационные данные о способах управления многоквартирными домами в г. Новосибирске, актуальность темы и проблемы правового регулирования
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