Приватный проект для Натальи

Есть диплом (доработка), есть, рекомендации преподавателя (подробная доработка). рекомендации написаны красным цветом все очень подробно как должно быть. есть графики с данными (корреляция) отдельно для женщин и отдельно для мужчин. По этим таблицам должен быть ...