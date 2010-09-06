Доработка курсовой по психологии

Дисциплина: государственное и муниципальное управление Тема: Организация делопроизводства в государственном учреждении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть диплом (доработка), есть, рекомендации преподавателя (подробная доработка). рекомендации написаны красным цветом все очень подробно как должно быть. есть графики с данными (корреляция) отдельно для женщин и отдельно для мужчин. По этим таблицам должен быть проведен анализ подробный по данным в таблицах. в подробной доработке есть таблица для мужчин - она корректная, а для женщин неверная. и еще в приложении все ссылки на эти таблицы должны оформляться (лист1 и т д).
нужно подкорректировть текст в основной части, там где есть замечания, и проанализировать таблицы. в общем препод все четко и ясно объяснил в подробной доработке. можно использовать текст Дополнительно Т-109.
Отредактировать нужно срочно, за 2 дня.
Все материалы тут: http://depositfiles.com/files/0lr4dkkn3
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа по предмету Детали Машин "Расчет редуктора". УГАТУ - заочное отделение.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Культурология/философия Тема или краткое описание работы: Ритoрика кaк oбъект метoдолoгического анaлиза Количество страниц: 60 Срoк сдачи: 10.10.2010 Вид работы: Диссертация Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: Первая глава работы мной уже написана. Мне необходимо выполнение второй главы, которая тезисно уже существует. То есть направление, так сказать, краткое содержание ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Курсовая работа (практика) предмет: Матеріалознавство тема: Обґрунтування вибору і вивчення будови і властивостей матеріалу для виготовлення … (спідниці, жакету, костюму) сроки: Вступ, Вибір та характеристика моделі швейного виробу, вибір та характеристика вимог до матеріалів для ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны 2 отчета по практике, цена - по 500 руб. По одному отчету срок выполнения 7 сентября, по второму - 9 сентября. Инфа для выполнения есть.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет: гражданское и жилищное право Тема или краткое описание работы: правoвое регулирoвание спосoбов упрaвления мнoгоквартирными домaми Количество страниц: 30 Срoк сдачи: среда до вечера Вид работы: Реферат Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: хотелось бы, чтобы содержание и структуру работы предварительно согласовали со мной,в содержании работы хотелось ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ сделать только практическую часть срок 09.09 - 18-00 (МСК) методичку вышлю на почтуРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема: дисперсионно измерительная система. Начертите функциональную схему и временные диаграммы на входе и выходе дисперсионной измерительной системы для определения Dx (r) для синусоидальной функции. Рассчитайте число квантов m, чтобы относительная погрешность δ из-за квантования сигнала ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется материал для написания курсовой "Особые Присутствия в структуре Государственного совета Российской империи 1906-1917" (конкретно по теме; введение, историография и заключение не нужно). Необходима работа с рекомендованным списком литературы в Ленинке. Объем - 15 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Тема: Расследование преступлений связанных с оборотом наркотиков в местах лишения свободы Срок 14 дней. Есть утверждённый план.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад