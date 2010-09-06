Доработка курсовой по психологии

Есть диплом (доработка), есть, рекомендации преподавателя (подробная доработка). рекомендации написаны красным цветом все очень подробно как должно быть. есть графики с данными (корреляция) отдельно для женщин и отдельно для мужчин. По этим таблицам должен быть проведен анализ подробный по данным в таблицах. в подробной доработке есть таблица для мужчин - она корректная, а для женщин неверная. и еще в приложении все ссылки на эти таблицы должны оформляться (лист1 и т д).

нужно подкорректировть текст в основной части, там где есть замечания, и проанализировать таблицы. в общем препод все четко и ясно объяснил в подробной доработке. можно использовать текст Дополнительно Т-109.

Отредактировать нужно срочно, за 2 дня.

Все материалы тут: http://depositfiles.com/files/0lr4dkkn3