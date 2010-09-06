Курсовая работа по деталям машин

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Курсовая работа по предмету Детали Машин "Расчет редуктора". УГАТУ - заочное отделение.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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