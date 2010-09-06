Цикл статей о борьбе с терроризмом

Нужно три статьи:

1. Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом (на примере сотрудничества спец.служб РФ и США)

2. Правовое обеспечение деятельности российских спец.служб за рубежом, в борьбе с международным терроризмом (на примере деятельности СВР и ФСБ)

3. Правовые последствия терактов 2001-2007 гг. (Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, Москва, Беслан). Изменения норм по пресечению деятельности террористических организаций в национальных законодательствах РФ и США

Объём каждой статьи 15 000 - 18 000 зн. Обязательны ссылки на нормативные акты, законы, кодексы, и т.п. (статьи предназначены для ВАК, все материалы и ссылки будут проверяться); графики, таблицы стат.данных - приветствуются. Оригинальность текста по Advego - не менее 85%, если ссылаетесь на других авторов (монографии, авторефераты, статьи) - обязательно указываете источник.

Исполнители с юр.образованием и опытом написания материалов по международному праву - приветствуются.

От вас: сроки исполнения и цена.

От нас: своевременная оплата.