Диплом (Метод чистых активов)

Нужно три статьи: 1. Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом (на примере сотрудничества спец.служб РФ и США) 2. Правовое обеспечение деятельности российских спец.служб за рубежом, в борьбе с международным терроризмом (на примере деятельности СВР и ФСБ) 3. Правовые последствия ...
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Предмет: Финансы
Вид работы: Диплом
Тема: Применение метода чистых активов при оценке бизнеса российских компаний
Объём работы: 70-90 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: готовая работа
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