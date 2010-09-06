Диплом (Метод чистых активов)

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Предмет: Финансы

Вид работы: Диплом

Тема: Применение метода чистых активов при оценке бизнеса российских компаний

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: готовая работа

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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