Работа по философии.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок214 просмотров
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Нужно подготовить ответы на след вопросы:

1)Философия культуры Шпенглера и современные концепции культурной самобытности.

2)человек и история в концепции Бердяева

3)Концепция исторического прогресса и ее критика.

4) Образ истории в работе Ястерса "Смысл и назначение истории. Понятие осевого времени.

5)Идея конца истории и ее различные интерпретации

6) Социальная структура общества

7) От философии жизни к философии истории. Проблема исторической реальности и особенности ее познания ( философия жизни Гельтея и Зиммеля. Баденская школа неоконтианства)

8) Человек и природа. Современное экологическое сознание.

9)Человек и техника. Концепции технологического детерминизма.

10) Человек и проблема Восток-Запад. Русская идея.

срок 1 день.

объем ответов на каждый вопрос - 1 страница (можно более, но в пределах разумного)

интересует стоимость за все вопросы.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
orsvik
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день