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Нужен краткий реферат по экономике, больше как доклад из систематизированной информации.
Основное - схема (научные методы, применяемые в экономике) - кратко и по делу.
Сделать надо за день.
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