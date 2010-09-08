Краткий реферат по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки139 просмотров
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Нужен краткий реферат по экономике, больше как доклад из систематизированной информации.

Основное - схема (научные методы, применяемые в экономике) - кратко и по делу.

Сделать надо за день.

13 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Евгения отлично справилась! Помимо основного файла я получил дополнительный файлс подробными комментариями, о котором я даже не просил, но который оказался крайне кстати! Большое спасибо за работу!
Спасибо Роману за профессионализм, четкую постановку задачи, доброжелательное отношение и беспроблемную оплату! Рекомендую всем фрилансерам!
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