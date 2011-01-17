Формирование реком-й по открытию интернет-магазина

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Тема: Формирование рекомендаций по открытию интернет-магазина на примере ООО "Техно-Стандарт"

Введение

1. Развите интернета.Формирование интернет-продаж как нового вида торговли.

2.1 Обзор ценовой политики на рынке запасных частей ..Обзор ассортиментой и ценовой политики

2.2.Описание процесса создания Интернет магазина запасных частей для бытовой техники.

2.3. Оценка затрат на поддержку и продвижение Интернет-магазина.

3. Оценка экономического эффекта

Заключение

Список используемой литературы

13 лет назад
mihailkulikov
Куликов 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
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