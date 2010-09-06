Диплом финансовое право

Предмет: Экономика Тема или краткое описание работы: Нужно выбрать тему для последующего анализа и нахождения способа ее решения Количество страниц: Не меньше 10-15 Срoк сдачи: 14.09.2010 Вид работы: Курсовая Дополнительные требования: Нужно найти тему для исследования. Найти проблему анализировать ее и придумать решение. Желательно писать сразу на ...