Диплом финансовое право

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Тема; ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ НАЛОГОВ,ПЕНИЙ И САНКЦИЙ

плана нет, имеюются наброски диплома.

сдача диплома по частям.

первая часть нужна к 15-18 сентября.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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