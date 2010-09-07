Курсовая по программированию

Программирование на си-шарпе. Требуется составить онтологию по прикрепленному словарю.Для этого нужна реализация алгоритма из ontolex.pdf c некоторыми изменениями, причем синтаксический анализатор нужно взять с aot.ru Для работы потребуется синтаксический анализатор, который можно взять на сайте aot.ru (там есть исходники и уже готовые программы). По первой части алгоритма нужны след изменения: для поиска гиперонима использовать синтаксический анализатор, при чем сам гипероним это будет синтаксически главное слово из первого предложения в каждой словарной статье. По второй части алгоритма требуется изменить сам алгоритм, который там написан (что будет из себя представлять контекст гиперонима).

Информация здесь: http://depositfiles.com/files/cgzup8887

Срок 2-3 дня.