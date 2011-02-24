Курсовая работа по логистике:

Напишу как все было: Проект оказался непростой! Все начиналось хорошо: есть методичка, есть план, есть все требования для оформления... Но потом, после выполнения работы начались "хождения по мукам"-- то надо переписать 1-ую главу, все остальное нормально, потом надо переписать вторую главу, потом надо это убрать из 1-ой главы и вставить во вторую, далее все сделать наоборот... Клиент буквально приходил в офис как на работу, почти каждый день со всё новыми и новыми замечаниями, это уже начало пугать меня... Спасибо Ирине за ее терпение и помощь по работе!!! Она героически отстояла свою работу, успешно отбила все подачи от клиента и добилась успешной сдачи курсового проекта!!!! Специалист надежный, грамотный и серьезный, мои самые лучшие рекомендации!!! Еще 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн