Курсовая работа по логистике

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок194 просмотра
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Курсовая работа по логистике:

Объём 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Требования по оформлению работы вышлю выбранному специалисту

Планируемый бюджет работы 900 рублей.

Срок сдачи работы до 07.10.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
4 дня
Напишу как все было: Проект оказался непростой! Все начиналось хорошо: есть методичка, есть план, есть все требования для оформления... Но потом, после выполнения работы начались "хождения по мукам"-- то надо переписать 1-ую главу, все остальное нормально, потом надо переписать вторую главу, потом надо это убрать из 1-ой главы и вставить во вторую, далее все сделать наоборот... Клиент буквально приходил в офис как на работу, почти каждый день со всё новыми и новыми замечаниями, это уже начало пугать меня... Спасибо Ирине за ее терпение и помощь по работе!!! Она героически отстояла свою работу, успешно отбила все подачи от клиента и добилась успешной сдачи курсового проекта!!!! Специалист надежный, грамотный и серьезный, мои самые лучшие рекомендации!!! Еще 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Очень приятный и ответственный заказчик! Очень грамотно и профессионально ведет работу как с заказчиком, так и с фрилансером, что не может не привести к высокой эффективности сотрудничества! Поэтому с радостью продолжу сотрудничество, чего и ВСЕМ ЖЕЛАЮ!
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