Доработка курсового по теме "Бизнес-планирование"

Совсем заработался я в прошлом месяце и не оставил свой отзыв заслуженному работнику сайта, передовику производства и просто хорошему человеку! Исправляю эту оплошность и пишу отзыв: все сделано отлично, видно, что Ирина специалист по своей специализации, человек компетентный и знающий.Работы сделана в согласованный срок, строго по рекомендациям. Благодарю за сотрудничество! Ставлю 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн