Доработка курсового по теме "Бизнес-планирование"

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки94 просмотра
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Доработка курсового по теме "Бизнес-планирование"

Объём 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет работы 750 рублей.

Срок сдачи работы до 10.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
Совсем заработался я в прошлом месяце и не оставил свой отзыв заслуженному работнику сайта, передовику производства и просто хорошему человеку! Исправляю эту оплошность и пишу отзыв: все сделано отлично, видно, что Ирина специалист по своей специализации, человек компетентный и знающий.Работы сделана в согласованный срок, строго по рекомендациям. Благодарю за сотрудничество! Ставлю 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Очень радует постоянство заказчика в плане КАЧЕСТВЕННОГО, ГРАМОТНОГО, ВЗАИМОВЫГОДНОГО сотрудничества! Неизменно высокий уровень профессионализма ! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
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