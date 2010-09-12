Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике

Я продолжил сотрудничать с Ольгой и снова проект выполнен правильно! Сроки выполнены и перевыполнены, материал соответствует ТЗ и методическим рекомендациям. На контакте Ольга была на всем протяжении работы, все сделала качественно и без малейших замечаний как по содержанию, так и по оформлению работы. Ну что тут еще напишешь? ПРОСТО МОЛОДЕЦ!!!! Желаю Ольге дальнейших творческих Успехов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн