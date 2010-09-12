Надо сделать 2 курсовые работы. Курсовой проект. 1. Дать схему структурную электрическую. 2. Схему электрическую функциональную. 3. Структурную функциональную прибора. 4. Электрическую принципиальную. Для схемы печатную плату, чертежи. 5. Чертеж детали. 6. Сборочный чертеж. 7. Чертеж общего вида. 8. Пояснительная записка. Задание по ссылке http://depositfiles.com/files/hbhl4m2ki жду предложений!
Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике
Специальность-- менеджмент тема--- управленческие решения
Объем отчета должен быть:10-15 стр.
срок прохождения 10 дней
на примере предприятия ,информация по плану работы и данные по предприятию по ссылке:
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.
Оплата работы после сдачи заказа клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.
Срок сдачи работы 12.09.2010. до 12 часов дня МСК
Стоимость 500 руб.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Курсовая работа по логистике: Объём 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 25 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема; ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ НАЛОГОВ,ПЕНИЙ И САНКЦИЙ плана нет, имеюются наброски диплома. сдача диплома по частям. первая часть нужна к 15-18 сентября.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Программирование на си-шарпе. Требуется составить онтологию по прикрепленному словарю.Для этого нужна реализация алгоритма из ontolex.pdf c некоторыми изменениями, причем синтаксический анализатор нужно взять с aot.ru Для работы потребуется синтаксический анализатор, который можно взять на сайте ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Доработка курсового по теме "Бизнес-планирование" Объём 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт13 лет назад
Курс: 5 Предмет: Медицинское и фармацевтическое товароведение Вид работы: Курсовая работа Тема: Тема 8 и 9 стр. 17 Объём работы: 20-25 Требования: по МУ, обязательно разработка анкет (п.7 в требовании - Исследование) Срок сдачи: 12 сентября (или когда?) Стоимость: ?Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Оптимизация под поисковые системы на примере интернет ресурсa ... Курсовая нужна будет через пару тройку месяцев, объявление даю заранее, чтобы найти нужного человека. Более детально сообщу выбранными пользователям. Цены пишите сами, денег не пожалею, но ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать только практичекую часть Тема "Управление персоналом" Писать от лица "специалиста по управлению персоналом" Срок до 5 утра по Москве Доки вышлю стучитесь в аську 416-521-141Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая по литературеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад