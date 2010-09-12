Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике

$17
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки109 просмотров
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Требуется отчет по учебно-ознакомительной практике

Специальность-- менеджмент тема--- управленческие решения

Объем отчета должен быть:10-15 стр.

срок прохождения 10 дней

на примере предприятия ,информация по плану работы и данные по предприятию по ссылке:

http://files.mail.ru/DF44PZ

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после сдачи заказа клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи работы 12.09.2010. до 12 часов дня МСК

Стоимость 500 руб.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$17
2 дня
Я продолжил сотрудничать с Ольгой и снова проект выполнен правильно! Сроки выполнены и перевыполнены, материал соответствует ТЗ и методическим рекомендациям. На контакте Ольга была на всем протяжении работы, все сделала качественно и без малейших замечаний как по содержанию, так и по оформлению работы. Ну что тут еще напишешь? ПРОСТО МОЛОДЕЦ!!!! Желаю Ольге дальнейших творческих Успехов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Продолжение сотрудничества прошло на высоте: предоставленное ТЗ, консультации по возникающим в ходе выполнения заказа вопросам, своевременная оплата. Спасибо за то, что выбрали меня! Работаем дальше:)!
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