Работа по "Управление персоналом"

Необходимо написать эссе для поступления на программу MBA. Эссе должно быть написано красивым, грамотным языком, отражать работу менеджера по поставкам среднего звена, сфера торговля (поставка труб и соединительных деталей), главное чтобы все было реалистично. ...
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Работа по курсу "Управление персоналом"
тема: Материальная мотивация - Грейды.
Грейдирование по методу Хэя - международной системе оценки должностей.
Подробное описание задания Вы найдете в приложении - первый лист (продублирован ошибочно),
также здесь некоторый материал, который может пригодиться при написании работы.
Объем 12-12 листов.
Срок 5 дней.
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