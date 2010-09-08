Работа по "Управление персоналом"

Требуется сделать к дипломной работе 1. презентация в программе Power Point 2. доклад для защиты 3. раздаточный материал 4. отзыв 5. рецензия Диплом и методичк в приложении Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте ...