Эссе по информационным системам

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки114 просмотров
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Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до вечера четверга-утра пятницы, темы:

1.бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности

2.основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете

3.классификация бухгалтерских ИС особенности каждого класса

4.информационно-аналитические сиистемы:назначение и основные возможности

5.информационные системы экономического анализа: назначение и основные возможности

6.статистические информационные системы:назначение и основные возможности

7.информационные системы рынка ценных бумаг:назначение и основные возможности

Главное чтобы текст был написан по делу.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$7
1 день
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