Написать эссе по системному подходу

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки127 просмотров
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Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до вечера четверга-утра пятницы, темы:

1. История возникновения и развития теории систем

2. Мат. методы в теории систем

3. Системный подход в экономике

4.Системный подход в принятии решений

5. Исследование достижений теории систем в информационных технологиях.

Главное чтобы текст был написан по делу.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Евгения быстро и качественно написала эссе по системному анализу. Спасибо!
Александр, спасибо за еще один интересный заказ! Как всегда - самые положительные эмоции от сотрудничества!