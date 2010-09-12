Требуется сделать к дипломной работе

Как я уже указывал ранее, Екатерина надежный и ответственный специалист! И сейчас она взялась за проект по доработке диплома и сделала все оперативно и качественно! И даже сделала ряд замечаний по работе, которые не относились напрямую к ТЗ! Этим еще раз подчеркну ее грамотный и многогранный подход к выполняемым проектам! Очень, очень надежный фрилансер, всегда на контакте, всегда уточняет вопросы по заданию, всегда работы выполняет в согласованные сроки!!! И этот проект не стал исключением из вышеуказанных правил работы Екатерины!!! Тогда снова 10 баллов и продолжаем наше сотрудничество!!!! Мои лучшие рекомендации. С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн