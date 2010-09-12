Требуется сделать к дипломной работе

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки167 просмотров
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Требуется сделать к дипломной работе

1. презентация в программе Power Point

2. доклад для защиты

3. раздаточный материал

4. отзыв

5. рецензия

Диплом и методичк в приложении

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет работы 450 рублей.

Срок сдачи работы до 09.09.2010 до 13 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Как я уже указывал ранее, Екатерина надежный и ответственный специалист! И сейчас она взялась за проект по доработке диплома и сделала все оперативно и качественно! И даже сделала ряд замечаний по работе, которые не относились напрямую к ТЗ! Этим еще раз подчеркну ее грамотный и многогранный подход к выполняемым проектам! Очень, очень надежный фрилансер, всегда на контакте, всегда уточняет вопросы по заданию, всегда работы выполняет в согласованные сроки!!! И этот проект не стал исключением из вышеуказанных правил работы Екатерины!!! Тогда снова 10 баллов и продолжаем наше сотрудничество!!!! Мои лучшие рекомендации. С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Очень рада, что с новым учебным сезоном возобновила работу с Константином. Всегда все четко и во время. Рекомендую всем!
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