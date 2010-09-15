Эссе для MBA

Необходимо написать эссе для поступления на программу MBA. Эссе должно быть написано красивым, грамотным языком, отражать работу менеджера по поставкам среднего звена, сфера торговля (поставка труб и соединительных деталей), главное чтобы все было реалистично. Срок до воскресенья. Требования к эссе в файле.