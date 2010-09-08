Работа "Исследование операций в экономике"

Работа по курсу "Управление персоналом" тема: Материальная мотивация - Грейды. Грейдирование по методу Хэя - международной системе оценки должностей. Подробное описание задания Вы найдете в приложении - первый лист (продублирован ошибочно), также здесь некоторый материал, который может ...
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Предмет: Исследование операций в экономике
срок 4 дня
задание прикреплено.
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