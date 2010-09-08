Курсовая работа по физхимия

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Тема:

физико - химические основы производства смолодоломитовых огнеупоров

курсовая работа, 20-25 стр.

Разделы работы:

1.определение эксплуатационных свойств огнеупоров(температура применения,прочность при нагревании, контактная среда, термостойкость, температура начала деформации под нагрузкой) и области применения исследуемых огнеупоров.

2. технологическая схема производства заданных огнеупоров с указанием основных технологических стадий и показателей технологических режимов,описание технологии

3. контроль качества изделий с указанием основных технологических требований.

Литература:

И.д. Кащеев «производство огнеупоров»

И.д. Кащеев «химическая технология огнеупоров»

И.д. Кащеев и др. « теоритические основы производства огнеупорных материалов»

К.К. Стрелов и др. « технология огнеупоров»

Дектерева, Койнарский «Основные огнеупоры»

«Корундовые огнеупоры»

«МАгнезиальна силикатовые и переклазовые огнеупоры»

Хорошавин и др. «магнезиальные огнеупоры»

Справочное издание под редакцией кощеева и.д.

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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