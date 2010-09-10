Приватный для Елены

Работать с Еленой очень понравилось - заказ выслан был раньше заявленного срока, все очень хорошо и грамотно расписано, самое главное - очень подробно, что немаловажно !!! Спасибо огромное за работу. Буду обращаться, рекомендую как грамотного специалиста.