Реферат по геодезии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ. ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА

13 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
NuzhnayaElena
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Елена выполнила работу в срок, согласно требований методички. Работать было приятно надеюсь на сотрудничество в будущем
Очень приятно было работать - все мои пожелания, как автора, учитывались. Оплата была произведена на следующий же день. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!