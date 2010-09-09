Две курсовых по литературе

Предмет: Экономика Вид работы: Дипломный проект Тема: Проект мероприятий по чему либо....(во вложении список тем) Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 1,5 месяца но 2 глава (то есть то что составляет преддипломную практику, информация о предприятии и его анализ) ...