Две курсовых по литературе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок251 просмотр
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Темы:

1. авторская модальность в поэтических текстах м.цветаевой.

2. "Новое решение проблемы "отцов и детей" в книгах: Д. Самойлова "Сны об отце", В. Амлинского "Оправдан будет каждый" и Ю. Нагибина "Встань и иди"

срок 26 вечер

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)