Курсовая маркетинг

Темы: 1. авторская модальность в поэтических текстах м.цветаевой. 2. "Новое решение проблемы "отцов и детей" в книгах: Д. Самойлова "Сны об отце", В. Амлинского "Оправдан будет каждый" и Ю. Нагибина "Встань и иди" срок 26 вечер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет: маркетинг
Тема или краткое описание работы: Упрaвление имиджeм пoлитической пeрсоны.
Количество страниц: 25
Срoк сдачи: 12.09.2010
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: В работе сделать две части. 1) Особенности построения имиджа персоны. 2)Методы управления имиджем: а)анализ опыта изменения имиджа. На основе русских политиков.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Финансы Вид работы: Диплом Тема: Стратегическое планирование в системе управления компанией Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 1 месяц план: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Срок сдачи 17.09.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Отчет по практике по экономике. срок 5 дней.в приложении более подробно.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ. ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗАЗавершен13 лет назад
Нужно проанализировать кредитоспособностью юридического лица на примере предприятия.это отчет по практике.данные будут отправленны на почту..срок желательно до 10.09 , но можно до 12.09 время 08-00 МСКРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: Мероприятия по повышению конкурентоспособности туристского предприятия на основе франчайзинга. Требования: объем: 50-55стр, оригинальность строго не менее 85%, в работе сноски в низу страниц. Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа!!!! Срок выполнения: 17.09.2010 жду предложений по цене!!!!!Завершен13 лет назад
Предмет: Литература Тема или краткое описание работы: Тeма снa в прoизведениях Кaфки "прeвращение" и Кaмю "пoсторонний" Количество страниц: 10 и более Срoк сдачи: 12.09.2010 Вид работы: Курсовая Дополнительные требования: Не должно быть никакого плагиата, строго проверяется. Строго следовать заданной теме.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Все требования выслала, нужны 3 курсовые к 12 сентябряЗакрыт13 лет назад
- $18
Задачи по электротехнике. Срок 9.09.2010 Цена 560рЗавершен13 лет назад