Курсовая маркетинг

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Предмет: маркетинг

Тема или краткое описание работы: Упрaвление имиджeм пoлитической пeрсоны.

Количество страниц: 25

Срoк сдачи: 12.09.2010

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: В работе сделать две части. 1) Особенности построения имиджа персоны. 2)Методы управления имиджем: а)анализ опыта изменения имиджа. На основе русских политиков.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Татьяна отлично справилось с курсовой. Спасибо!
Отличный, ответственный заказчик, приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.