Отчет по практике.

Темы: 1. авторская модальность в поэтических текстах м.цветаевой. 2. "Новое решение проблемы "отцов и детей" в книгах: Д. Самойлова "Сны об отце", В. Амлинского "Оправдан будет каждый" и Ю. Нагибина "Встань и иди" срок 26 вечер
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