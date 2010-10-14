Диплом Менеджмент в игровых видах спорта

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Дипломная работа

предмет: спортивный менеджмент

тема - на выбор из предоставленных в методических указаний,но с утверждением у Заказчика

рбота содержит: теория и практика

требования: Написание работы по требованию методички.Тему с утверждением у заказчика (тема)

кол-во сраниц: 60-80

шрифт, интервал: 14,1,5

кол-во источников: 40-50

сноски:подстрочные

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Спасибо Елене за качественно выполнненый диплом! Советую всем и сама не раз обращусь!
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, вовремя оплачивает)) надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
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