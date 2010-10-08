Диплом Совершенствование системы управления перс.

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Тема диплома: Совершенствование системы управления персоналом ООО «СТК-тур»

Глава 1 теоретические основы системы управления персоналом

1.1. роль системы управления персоналом в менеджерской организации

1.2. система управления персоналом

1.3. особенности системы управления персоналом в туристическом бизнесе

Глава 2 анализ системы управления персоналом в ООО «СТК-тур»

2.1 краткая характеристика ООО «СТК-тур»

2.2 анализ системы формирования персонала в ООО «СТК-тур»

2.3 анализ системы использования персонала в ООО «СТК-тур»

2.4 анализ системы развития персонала в ООО «СТК-тур»

Глава 3 совершенствование системы управления персоналом

3.1 совершенствование системы формирования персонала

3.2 совершенствование системы использования персонала

3.3 совершенствование системы развития персонала

первая глава готова.нужно выполнить вторую и третью.

работа должна быть написана в академическом стиле. выводы по каждой главе.

плагиат 85%

срок второй главы 17.09

третьей 24.09

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$90
5 дней
Дипломная работа выполнена качественно и в срок.Рекомендую Елену как исполнителя.
Очень приятно работать с Татьяной отличный заказчик- четко ставит задачу, быстро оплачивает всем рекомендую
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