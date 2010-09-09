Отчет по практике Специальность "Финансы и кредит"

На примере любого банка!!!СРОК 3 дня

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА

1.1. Организационно-правовой статус банка.

1.2. Уставные задачи и приоритеты деятельности банка.

1.3. Порядок регистрации банка.

1.4. Структура управления банком. Взаимосвязь между подразделениями и отделами банка.

1.5. Управление филиалом. Права и ответственность филиала.

1.6. Порядок организации работы с клиентурой банка.

1.7. Общие принципы взаимоотношений банка с другими экономическими субъектами.

1.8. Регулирование банковской деятельности. Виды и инструменты контроля за деятельностью банка.

2. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА

2.1. Порядок формирования и увеличения уставного капитала и фондов банка. Отражение в документации операций по формированию собственных средств.

2.2. Счета до востребования. Особенности открытия расчетных и других счетов различных экономических субъектов (организаций, общественных учреждений, физических лиц-предпринимателей и т.д.). Характеристика основных клиентов банка. Договор на расчетно-кассовое обслуживание. Плата за расчетно-кассовое обслуживание.

2.3. Срочные депозиты. Договор срочного вклада. Процентные ставки по срочным депозитам. Характеристика состава владельцев депозитов.

2.4. Вклады населения. Виды вкладов и их характеристика. Поря док оформления вкладов. Размер процентных ставок. Отражение в документации вкладных операций, начислений и выплаты процентов.

2.5. Депозитные и сберегательные сертификаты. Виды сертификатов, условия их выпуска и обращения. Размер процентных ставок. Порядок погашения сертификатов. Отражение операций с сертификатами в докумен-тации.

2.6. Межбанковские кредиты. Договор межбанковского кредита. Про-центные ставки, их динамика. Отражение операций по межбанковским кредитам в документации.

2.7. Кредиты центрального банка. Условия получения, эффективность использования, плата за ресурсы. Отражение операций в документации.

3. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА

3.1. Организация краткосрочного кредитования. Основные виды выдаваемых кредитов. Характеристика состава заемщиков. Порядок вы дачи и погашения ссуд. Кредитный договор, его содержание и работа банка с клиентами при его составлении и заключении. Анализ кредитоспособности клиентов. Формы обеспечения возвратности ссуд. Процентные ставки по от-дельным видам ссуд. Отражение активных операций в документации.

3.2. Долгосрочное кредитование. Размер и порядок начисления и взыскания процентов. Отражение в документации.

3.3. Кредитование населения. Положение по кредитованию населения. Виды ссуд и процентные ставки.

3.4. Специфические кредитные операции (лизинг, факторинг, учет век-селей и т.д.). Отражение операций в документации.

4. ОПЕРАЦИИ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

4.1. Инвестирование средств в государственные ценные бумаги, паи и акции акционерных предприятий. Работа банка с финансово-кредитными институтами, занимающимися ценными бумагами (фондами, биржами и т.д.)

4.2.Управление операциями с ценными бумагами (организация, планирование, функции и т.д.)

5. КОМИССИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА

5.1. Организация и основные формы безналичных расчетов. Очередность платежей. Ответственность банка. Межбанковские расчеты. Взаимоотношения с РКЦ. Расчеты по прямым корреспондентским отношениям.

5.2. Кассовое обслуживание клиентов. Экономическая работа по организации налично-денежного оборота. Кассовый прогноз банка. Операционный механизм работы с наличностью. Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины.

5.3. Обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов. Лицензия на проведение операций в валюте. Кассовое валютное обслуживание. Работа пунктов обмена валюты.

5.4. Трастовые операции банков. Виды трастовых операций. Договоры на трастовое обслуживание. Размеры комиссионного вознаграждения. Отражение операций в документации.

5.5. Информационно-справочные и другие банковские услуги.

6. ФИНАНСЫ БАНКА. Коммерческий расчет в банке. Доходы и рас-ходы банка. Банковская прибыль, ее формирование и использование. Налогообложение банка. Эффективность банковской деятельности, ее показатели.

7. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ. Маркетинг депозитного рынка. Маркетинг кредитного рынка. Маркетинг посреднических услуг. Маркетинг рынка ценных бумаг.