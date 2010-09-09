Тема: Работа администратора ресторана Пишем в формате отчёта о практике. 15-18 стр 3-5 дней
Отчет по практике Специальность "Финансы и кредит"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На примере любого банка!!!СРОК 3 дня
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА
1.1. Организационно-правовой статус банка.
1.2. Уставные задачи и приоритеты деятельности банка.
1.3. Порядок регистрации банка.
1.4. Структура управления банком. Взаимосвязь между подразделениями и отделами банка.
1.5. Управление филиалом. Права и ответственность филиала.
1.6. Порядок организации работы с клиентурой банка.
1.7. Общие принципы взаимоотношений банка с другими экономическими субъектами.
1.8. Регулирование банковской деятельности. Виды и инструменты контроля за деятельностью банка.
2. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА
2.1. Порядок формирования и увеличения уставного капитала и фондов банка. Отражение в документации операций по формированию собственных средств.
2.2. Счета до востребования. Особенности открытия расчетных и других счетов различных экономических субъектов (организаций, общественных учреждений, физических лиц-предпринимателей и т.д.). Характеристика основных клиентов банка. Договор на расчетно-кассовое обслуживание. Плата за расчетно-кассовое обслуживание.
2.3. Срочные депозиты. Договор срочного вклада. Процентные ставки по срочным депозитам. Характеристика состава владельцев депозитов.
2.4. Вклады населения. Виды вкладов и их характеристика. Поря док оформления вкладов. Размер процентных ставок. Отражение в документации вкладных операций, начислений и выплаты процентов.
2.5. Депозитные и сберегательные сертификаты. Виды сертификатов, условия их выпуска и обращения. Размер процентных ставок. Порядок погашения сертификатов. Отражение операций с сертификатами в докумен-тации.
2.6. Межбанковские кредиты. Договор межбанковского кредита. Про-центные ставки, их динамика. Отражение операций по межбанковским кредитам в документации.
2.7. Кредиты центрального банка. Условия получения, эффективность использования, плата за ресурсы. Отражение операций в документации.
3. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА
3.1. Организация краткосрочного кредитования. Основные виды выдаваемых кредитов. Характеристика состава заемщиков. Порядок вы дачи и погашения ссуд. Кредитный договор, его содержание и работа банка с клиентами при его составлении и заключении. Анализ кредитоспособности клиентов. Формы обеспечения возвратности ссуд. Процентные ставки по от-дельным видам ссуд. Отражение активных операций в документации.
3.2. Долгосрочное кредитование. Размер и порядок начисления и взыскания процентов. Отражение в документации.
3.3. Кредитование населения. Положение по кредитованию населения. Виды ссуд и процентные ставки.
3.4. Специфические кредитные операции (лизинг, факторинг, учет век-селей и т.д.). Отражение операций в документации.
4. ОПЕРАЦИИ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
4.1. Инвестирование средств в государственные ценные бумаги, паи и акции акционерных предприятий. Работа банка с финансово-кредитными институтами, занимающимися ценными бумагами (фондами, биржами и т.д.)
4.2.Управление операциями с ценными бумагами (организация, планирование, функции и т.д.)
5. КОМИССИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА
5.1. Организация и основные формы безналичных расчетов. Очередность платежей. Ответственность банка. Межбанковские расчеты. Взаимоотношения с РКЦ. Расчеты по прямым корреспондентским отношениям.
5.2. Кассовое обслуживание клиентов. Экономическая работа по организации налично-денежного оборота. Кассовый прогноз банка. Операционный механизм работы с наличностью. Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины.
5.3. Обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов. Лицензия на проведение операций в валюте. Кассовое валютное обслуживание. Работа пунктов обмена валюты.
5.4. Трастовые операции банков. Виды трастовых операций. Договоры на трастовое обслуживание. Размеры комиссионного вознаграждения. Отражение операций в документации.
5.5. Информационно-справочные и другие банковские услуги.
6. ФИНАНСЫ БАНКА. Коммерческий расчет в банке. Доходы и рас-ходы банка. Банковская прибыль, ее формирование и использование. Налогообложение банка. Эффективность банковской деятельности, ее показатели.
7. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ. Маркетинг депозитного рынка. Маркетинг кредитного рынка. Маркетинг посреднических услуг. Маркетинг рынка ценных бумаг.
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема организация слыжбы бронирования 1 классификация отеля 1.1Организация службы бронирования 1.2 Должностные характеристики службы бронирования 1.3Правила ведения учета бронирования 2 Технологический процесс приема заявок на бронирование 2.1 виды бронирования 2.2 документы на бронирование 2.3 Аннуляция 3 Новые виды и формы бронирования в туристическом ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Музыкальный менеджмент Вид работы: Диплом Тема: Менеджмент гастрольной деятельности Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 1 месяц план: нужен Убедительная просьба прежде чем отвечать что смогу сделать сначала просмотрите литературу и сможете ли вообще сделать, а то через ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать курсоую работу по высшей математике тема "Анализ структуры спектральных фракталов" работа теоретическая. плана нет. срок сдачи 14.09 10-00 МСК.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема диплома: Совершенствование системы управления персоналом ООО «СТК-тур» Глава 1 теоретические основы системы управления персоналом 1.1. роль системы управления персоналом в менеджерской организации 1.2. система управления персоналом 1.3. особенности системы управления персоналом в туристическом бизнесе Глава 2 анализ системы управления персоналом ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Дипломная работа предмет: спортивный менеджмент тема - на выбор из предоставленных в методических указаний,но с утверждением у Заказчика рбота содержит: теория и практика требования: Написание работы по требованию методички.Тему с утверждением у заказчика (тема) кол-во сраниц: 60-80 шрифт, интервал: 14,1,5 кол-во ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Предмет: маркетинг Тема или краткое описание работы: Упрaвление имиджeм пoлитической пeрсоны. Количество страниц: 25 Срoк сдачи: 12.09.2010 Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: В работе сделать две части. 1) Особенности построения имиджа персоны. 2)Методы управления имиджем: а)анализ опыта изменения имиджа. На основе русских политиков.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Предмет: Финансы Вид работы: Диплом Тема: Стратегическое планирование в системе управления компанией Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 1 месяц план: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Срок сдачи 17.09.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Отчет по практике по экономике. срок 5 дней.в приложении более подробно.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт13 лет назад