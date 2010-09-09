Диплом Музыкальный менеджмент

Предмет: Музыкальный менеджмент

Вид работы: Диплом

Тема: Менеджмент гастрольной деятельности

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 1 месяц

план: нужен

Убедительная просьба прежде чем отвечать что смогу сделать сначала просмотрите литературу и сможете ли вообще сделать, а то через 2-3 дня после того как берут эту тему говорят что ничего нет и возвращают назад.