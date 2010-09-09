Курсовая по ТММ

На примере любого банка!!!СРОК 3 дня 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА 1.1. Организационно-правовой статус банка. 1.2. Уставные задачи и приоритеты деятельности банка. 1.3. Порядок регистрации банка. 1.4. Структура управления банком. Взаимосвязь между подразделениями и отделами банка. 1.5. Управление филиалом. Права и ответственность ...
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