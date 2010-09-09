Курсовая по ТММ

Предмет: Музыкальный менеджмент Вид работы: Диплом Тема: Менеджмент гастрольной деятельности Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 1 месяц план: нужен Убедительная просьба прежде чем отвечать что смогу сделать сначала просмотрите литературу и сможете ли вообще сделать, а то через ...