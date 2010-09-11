Дипломная работа по МЧС

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок335 просмотров
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Дипломная работа по МЧС

Объём работы до 100 страниц.

Есть часть 1.1..

План и методичку по работе вышлю избраному специалисту.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 40 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Работу отдавать поэтапно.

Срок сдачи работы до 25.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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