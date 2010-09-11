Дипломная работа Техническая подготовка

Написать эссе на 3-5 страниц по финансовым рискам до вечера воскресенья-утра понедельника, на любую из предложенных тем. 1. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях окружающей среды бизнеса 2.Управление финансовыми рисками в процессе планирования деятельности предприятия 3. ...
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Тема диплома Подержание надежности автомобиля Урал-4320 и его модификаций при выполнении служебно-боевых задач
план вышлю по почте.
срок 10 дней.
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