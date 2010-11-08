Доработка курсового по бух.учету

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки118 просмотров
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Доработка курсового по бух.учету

Надо доработать курсовую работу.

В приложении план работы, 1-ая часть курсового проекта, материалы по предприятию.

Необходимо выполнить 2 расчетную часть работы,по первой части проверить правильность материала, сделать введение, заключение, список литературы, "окультурить" всю работу..

Объём 2-ой части 20-25 страниц, весь объем работы до 60 страниц

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет работы 450 рублей.

Срок сдачи работы до 17.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kirishok
Кира 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$15
5 дней
Пришла и моя очередь заказать выполнение проекта у Киры! Первоначально меня немного смутил тот факт, что при таком большом стаже нахождения на сайте,почти 1,5 года, у фрилансера так мало отзывов.И сразу задал этот вопрос при общении. Кира ответила, что все просто:есть много постоянных клиентов, поэтому заявки по проектам оставляла только в свободные периоды, которых, судя по заказам , практически и не было...К тому же у Киры есть свой работающий сайт, куда и обращаются еще клиенты...Вот так-то... Это было введение... По заданию проекта необходимо было сделать практическую часть курсовой работы и оценить взглядом профессионала весь остальной текст проекта и довести его до ума...Здесь Кира и показала свой высокий уровень и знания практикующего специалиста!!!! Она полностью сделала эту работу, скорректировав буквально весь текст курсового проекта!!!То есть подошла к поставленной задаче очень серьезно и ответственно!!! Что я особенно уважаю и ценю в специалистах, так это стремление и готовность оказать заказчику максимум помощи не только в рамках ТЗ,но и сверх задания, если сам заказчик просто не знает про недостатки проекта, известные только профессионалу.Так вот, Кира оказалась именно таким профессионалом, о чем я и докладываю Вам, настоящие и будущие заказчики!! По сроку выполнения работа была сделана раньше срока, все время была на связи, курсовая отвечала всем требованиям плана и ТЗ.Все на самом высшем уровне! Заключение...Мои самые лучшие рекомендации и пожелания дальнейших творческих успехов!!! Планирую дальнейшее конструктивное сотрудничество!!! Поддержу отличного специалиста и ставлю 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Константин, спасибо за ваш отзыв, очень приятно было читать! Конечно же, в ответ могу тоже сказать все только самое хорошее! Исключительно корректный и приятный в общении заказчик, я бы даже сказала - лучший заказчик, который мне встречался! Четкое ТЗ, позитив, и своевременная оплата - что еще нужно исполнителю, чтобы стремиться сделать работу как можно лучше! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Кира
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