Доработка курсового по бух.учету

Пришла и моя очередь заказать выполнение проекта у Киры! Первоначально меня немного смутил тот факт, что при таком большом стаже нахождения на сайте,почти 1,5 года, у фрилансера так мало отзывов.И сразу задал этот вопрос при общении. Кира ответила, что все просто:есть много постоянных клиентов, поэтому заявки по проектам оставляла только в свободные периоды, которых, судя по заказам , практически и не было...К тому же у Киры есть свой работающий сайт, куда и обращаются еще клиенты...Вот так-то... Это было введение... По заданию проекта необходимо было сделать практическую часть курсовой работы и оценить взглядом профессионала весь остальной текст проекта и довести его до ума...Здесь Кира и показала свой высокий уровень и знания практикующего специалиста!!!! Она полностью сделала эту работу, скорректировав буквально весь текст курсового проекта!!!То есть подошла к поставленной задаче очень серьезно и ответственно!!! Что я особенно уважаю и ценю в специалистах, так это стремление и готовность оказать заказчику максимум помощи не только в рамках ТЗ,но и сверх задания, если сам заказчик просто не знает про недостатки проекта, известные только профессионалу.Так вот, Кира оказалась именно таким профессионалом, о чем я и докладываю Вам, настоящие и будущие заказчики!! По сроку выполнения работа была сделана раньше срока, все время была на связи, курсовая отвечала всем требованиям плана и ТЗ.Все на самом высшем уровне! Заключение...Мои самые лучшие рекомендации и пожелания дальнейших творческих успехов!!! Планирую дальнейшее конструктивное сотрудничество!!! Поддержу отличного специалиста и ставлю 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн