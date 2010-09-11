Дипломная работа по МЧС Объём работы до 100 страниц. Есть часть 1.1.. План и методичку по работе вышлю избраному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 40 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему ...
Курсовая работа по конструированию швейных изделий
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Факультет :конструирование швейных изделий. Вид работы:курсовая. Тема:Разработка моделей, конфикционирование материалов для спецодежды. Описание моделей и эскизы- есть.
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