Курсовая электротехника

Написать эссе на 3-5 страниц по финансовому планированию и бюджетированию до вечера воскресенья-утра понедельника, на любую из предложенных тем. 1. бюджетирование на основе бизнес процессов 2. бюджетирование на основе финансовой структуры 3.Взаимосвязь финансового планирования и финансовой стратегии 4.Стратегически, тактические ...