Курсовая электротехника

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Предмет: электротехника

Тема или краткое описание работы: реконструкция потолочного освещения цеха.

Количество страниц: 10

Срoк : 7 дней

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая

Дополнительные требования: в работе предусмотреть замену светильников РСП 05-700 на светодиодные марки РИТМ СПС-260. с экономическим обоснованием и расчетом окупаемости. Всю доп. информацию вышлю в рабочем порядке.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад