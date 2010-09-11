2 реферата по психологии управления на укр языке.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок142 просмотра
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Необходимо написать 2 реферата по психологии управления. Жду ваших цен.

объем 12 страниц каждый. На уникальность не проверяются.

13 лет назад
LANAP
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад