Курсовая работа по физической географии России

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок242 просмотра
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Тема: тундровая растительность россии. объём 25-30 страниц. шрифт 14 через 1.5 интервала. 2 страницы карт и 3 страницы иллюстраций обязательно!!!!

срок 15.09.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена по всем требованиям.Спасибо Татьяне за работу, буду обращаться еще.!
Очень довольна работой с Татьяной! Приятная в общении, быстрая оплата, ответственный заказчик. Спасибо за интересное задание:) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!
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