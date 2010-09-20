Реферат по экономической и социальной географии ЗС

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Тема: Япония. Этнокультурные особенности населения

Примерный план:

1. Этнографическая и этнологическая характеристика японцев.

2. Социальные и демографические особенности Японии.

Практическое задание. Рассмотреть специфику религиозных тра-диций Японии. Дать характеристику синтоизма и буддизма.

Вопросы для собеседования.(это сделать на отдельном листе)

1. Элементы японской культуры как неотъемлемая часть культуры современного мира.

2. Каким образом черты характера японцев влияют на развитие хо-зяйства?

срок до 20.09.2010 г.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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