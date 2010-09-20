Необходимо выполнить практическую часть в курсовой работе. Содержание 2. Анализ и оценка системы ценообразования в *** 2.1 Общая характеристика предприятия 2.2 Система ценообразования в **** 3. Направления регулирования цен в **** Список использованной литературы Приложения срок 7 дней дата сдачи 18.09 8-00 мск
Реферат по экономической и социальной географии ЗС
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Тема: Япония. Этнокультурные особенности населения
Примерный план:
1. Этнографическая и этнологическая характеристика японцев.
2. Социальные и демографические особенности Японии.
Практическое задание. Рассмотреть специфику религиозных тра-диций Японии. Дать характеристику синтоизма и буддизма.
Вопросы для собеседования.(это сделать на отдельном листе)
1. Элементы японской культуры как неотъемлемая часть культуры современного мира.
2. Каким образом черты характера японцев влияют на развитие хо-зяйства?
срок до 20.09.2010 г.
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