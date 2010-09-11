Курсовая по экономике

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Необходимо выполнить практическую часть в курсовой работе.

Содержание

2. Анализ и оценка системы ценообразования в ***

2.1 Общая характеристика предприятия

2.2 Система ценообразования в ****

3. Направления регулирования цен в ****

Список использованной литературы

Приложения

срок 7 дней

дата сдачи 18.09 8-00 мск

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)