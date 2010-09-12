Расчетная часть диплома

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АСПЕКТЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

2.1.Перспективы развития малого и среднего бизнеса в нефтегазовом комплексе

2.2.Пути повышения эффективности деятельности предприятий малого и среднего бизнеса нефтегазового комплекса России

Нужна вторая часть дипломной работы. Объем 50 листов без учета списка литературы.14 шр. через1,5 интер. Введение и заключение писать не нужно (они у заказчика уже есть). Необходимо на примере какого либо малого предприятия нефтегазового комплекса раскрыть указанные вопросы. Что такое малый бизнес и его проблемы в нефтегазовом комплексе описывать не нужно! Это все есть у заказчика в первой части работы.

Содержание должно строго отражать названия параграфов!!! Во втором параграфе необходимо использовать методы экономического анализа. Можно применять факторный анализ и т.п.

Срок - параграф 2.1. нужен 17 сентября. параграф 2.2. - нужен 20 сентября.