Расчетная часть диплома

Тема: Япония. Этнокультурные особенности населения Примерный план: 1. Этнографическая и этнологическая характеристика японцев. 2. Социальные и демографические особенности Японии. Практическое задание. Рассмотреть специфику религиозных тра-диций Японии. Дать характеристику синтоизма и буддизма. Вопросы для собеседования.(это сделать на ...
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АСПЕКТЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
2.1.Перспективы развития малого и среднего бизнеса в нефтегазовом комплексе
2.2.Пути повышения эффективности деятельности предприятий малого и среднего бизнеса нефтегазового комплекса России
Нужна вторая часть дипломной работы. Объем 50 листов без учета списка литературы.14 шр. через1,5 интер. Введение и заключение писать не нужно (они у заказчика уже есть). Необходимо на примере какого либо малого предприятия нефтегазового комплекса раскрыть указанные вопросы. Что такое малый бизнес и его проблемы в нефтегазовом комплексе описывать не нужно! Это все есть у заказчика в первой части работы.
Содержание должно строго отражать названия параграфов!!! Во втором параграфе необходимо использовать методы экономического анализа. Можно применять факторный анализ и т.п.
Срок - параграф 2.1. нужен 17 сентября. параграф 2.2. - нужен 20 сентября.
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