Диссертация:строительство\архитектура

Техническая диссертация(для Железобетонщиков)

В ней имеется большая часть практических опытов

Есть ли у вас возможность поставить эксперимент и провести анализ

Нужно провести испытания жб колонн на внецентренное сжатие с определенными эксцентриситетами (большими).

Колонны сечением 200х200 длиной 1000мм (чтобы не учитывать влияние изгиба). Количество образцов 6-10 штук

(по 2 каждого вида). Образцы нужно изготовить определенного класса бетона с определенным армированием.

Цель эксперимента: определить сходимость результатов, полученных экспериментально с результатами

расчета по специально разработанной методике.

Вопросы: в течении какого времени?

Каким образом будут проводиться испытания?

Сколько это будет стоить?

специальность

Строительные конструкции, здания и сооружения.

Опыты нужно провести за 1-2 месяца

Нужна часть работы, а не целиком