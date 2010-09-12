Диссертация:строительство\архитектура

Тема: Япония. Этнокультурные особенности населения Примерный план: 1. Этнографическая и этнологическая характеристика японцев. 2. Социальные и демографические особенности Японии. Практическое задание. Рассмотреть специфику религиозных тра-диций Японии. Дать характеристику синтоизма и буддизма. Вопросы для собеседования.(это сделать на ...
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Техническая диссертация(для Железобетонщиков)
В ней имеется большая часть практических опытов
Есть ли у вас возможность поставить эксперимент и провести анализ
Нужно провести испытания жб колонн на внецентренное сжатие с определенными эксцентриситетами (большими).
Колонны сечением 200х200 длиной 1000мм (чтобы не учитывать влияние изгиба). Количество образцов 6-10 штук
(по 2 каждого вида). Образцы нужно изготовить определенного класса бетона с определенным армированием.
Цель эксперимента: определить сходимость результатов, полученных экспериментально с результатами
расчета по специально разработанной методике.
Вопросы: в течении какого времени?
Каким образом будут проводиться испытания?
Сколько это будет стоить?
специальность
Строительные конструкции, здания и сооружения.
Опыты нужно провести за 1-2 месяца
Нужна часть работы, а не целиком
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