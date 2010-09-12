Диссертация по экономике

Тема: Япония. Этнокультурные особенности населения Примерный план: 1. Этнографическая и этнологическая характеристика японцев. 2. Социальные и демографические особенности Японии. Практическое задание. Рассмотреть специфику религиозных тра-диций Японии. Дать характеристику синтоизма и буддизма. Вопросы для собеседования.(это сделать на ...
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Примерный план 2х глав выглядит так:
Стратегии регионального развития с учетом пространственной компоненты
I. Теоретические основы стратегирования (с учетом всего прошлого)
1) Категория стратегия в понятийном аппарате территориального управления
2) Региональные стратегии: генезис развития
3) Пространственные аспекты
II. Методические аспекты разработки
Требований четких нет пока, так как доделывать работу буду с научным руководителем, единственное пожелание, чтобы это не было компиляцией работ из интернета.
Срок месяц-два
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