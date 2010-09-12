Диссертация по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Примерный план 2х глав выглядит так:

Стратегии регионального развития с учетом пространственной компоненты

I. Теоретические основы стратегирования (с учетом всего прошлого)

1) Категория стратегия в понятийном аппарате территориального управления

2) Региональные стратегии: генезис развития

3) Пространственные аспекты

II. Методические аспекты разработки

Требований четких нет пока, так как доделывать работу буду с научным руководителем, единственное пожелание, чтобы это не было компиляцией работ из интернета.

Срок месяц-два

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)