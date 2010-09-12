2 курсовые по клинической психологии

Предмет: электротехника Тема или краткое описание работы: реконструкция потолочного освещения цеха. Количество страниц: 10 Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Дополнительные требования: в работе предусмотреть замену светильников РСП 05-700 на светодиодные марки РИТМ СПС-260. с экономическим обоснованием и расчетом окупаемости. Всю доп. информацию вышлю ...