2 курсовые по клинической психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт16 заявок223 просмотра
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Предмет: клиническая психология ,тема: развитие творческого воображения , вотрая тема: особенности эмоционального

состояния больных с онкологическими заболеваниями.

срок 27.09.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)