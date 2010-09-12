Основы проектирования и конструирования

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Предмет: Основы проектирования и конструирования

тип работы: Курсовая

тема: Проектирование и конструирование главного фасада и плана магазина

Требуется: разрботать чертёж главного фасада и плана магазина + пояснительная записка

задание в личку

13 лет назад
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад